Американские патрульные катера Island идут в порт Одессы

США планируют передать Украине еще два катера класса Island

Фото из открытых источников

Переданные Украине два американских патрульных катера класса Island транспортируют морем на борту балкера. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко в комментарии "Радио Свобода".

Как отмечает Рыженко, катера, получившие имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в Украину в ноябре.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", – сказал он.

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Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Они сейчас проходят техническое обслуживание в США.

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Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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