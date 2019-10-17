Американские патрульные катера Island идут в порт Одессы

Переданные Украине два американских патрульных катера класса Island транспортируют морем на борту балкера. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко в комментарии "Радио Свобода".
Как отмечает Рыженко, катера, получившие имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в Украину в ноябре.
"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", – сказал он.
Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Они сейчас проходят техническое обслуживание в США.
Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.
Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".
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