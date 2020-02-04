Американский прием: когда Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом

/ Фото: AFP

Реклама

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев, среди прочего, поднял один из главных вопросов американо-украинских отношений после смены власти в Украине. Когда же состоится визит Владимира Зеленского в Штаты? Приглашение от Дональда Трампа Офис президента Украины получил еще в конце мая прошлого года. Но после вспыхнувшего скандала вокруг июльского телефонного звонка Трампа Зеленскому, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении 45-го президента США, украинское направление для американской Администрации стало токсичным. Но так ли все безнадежно? По словам экспертов, время для визита Зеленского в Штаты все еще есть, но команде украинского президента стоит приложить немало усилий, чтобы все это не превратилось в миссию помощи по переизбранию Трампа президентом.

Шансы на визит

Уже завтра, 5 февраля, Сенат должен поставить точку в деле об импичменте Дональду Трампу, поводом для которого послужил июльский телефонный звонок американского президента своему украинскому визави. Республиканцы, которые контролируют Сенат, не сомневаются в своей победе. Ведь в пятницу, 31 января, сенаторы (51 голос против 49) решили не вызывать новых свидетелей и не рассматривать новых документов (Конгресс в ходе предварительного рассмотрения собрал 28 тыс. страниц).

Дело об импичменте еще долго будет лихорадить американскую политику и, наверняка, станет топ-темой президентской избирательной кампании. Демократы уже заявили, что не признают результаты завтрашнего вердикта Сената, если он будет в пользу Трампа. Для Украины, которая, по мнению Администрации Трампа и прореспубликанского электората, стала поводом для расследования дела об импичменте, это не сулит ничего хорошего. Все, что хоть как-то связано с Украиной, для них токсично, а отсутствие в Киеве долгосрочного планирования и стратегии на американском направлении усугубило ситуацию.

Визит Майка Помпео в Киев, который дважды переносился, должен был пролить свет на два главных вопроса, которые давно беспокоят Украину: когда Трамп, наконец, пригласит Зеленского в Белый дом, и кто заменит Курта Волкера на посту спецпредставителя США по Украине? Ведь, несмотря на статью в Foreign Policy еще в ноябре о том, что Госдеп намерен сократить позицию спецпредставителя по Украине, до сих пор этого не произошло. Правда, украинское направление отдали в ведение помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, который, после ухода Уэсса Митчелла, в статусе и.о.

На итоговой пресс-конференции в Киеве 31 января Майк Помпео не ответил прямо ни на вопрос о назначении нового посла США в Украине и спецпредставителя Госдепа по Украине, ни о дате возможного визита украинского президента в Штаты.

Зеленский и Трамп виделись на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября. За несколько часов до начала их переговоров Госдеп опубликовал стенограмму скандального июльского телефонного разговора. Через три дня, 28 сентября, ушел в отставку Курт Волкер. Через месяц во время дачи показаний в Конгрессе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что встреча Трампа и Зеленского в Белом доме могла состояться только в обмен на начало расследования украинскими правоохранителями дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Единственное, что точно сказал Майк Помпео на итоговой пресс-конференции в Киеве, – "не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон, просто нам нужно найти соответствующее время и возможности для этой встречи". Зеленский в свою очередь добавил, что готов ехать хоть завтра. Но конкретики стороны не озвучили.

Для Украины завтрашнее финальное голосование в Сенате – шанс начать все с чистого листа. Конечно, при правильно выстроенной тактике и стратегии в украинско-американских отношениях. По словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, люфт времени для визита Зеленского в Штаты еще есть – теоретически это март-апрель. Скоро, по ее словам, Сенат поставит точку в деле об импичменте, а где-то в конце апреля будут выдвинуты кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий.

Директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук считает, что оптимальной в этом вопросе является стратегия "wait and see" (подождем и посмотрим. – Авт.). По ее словам, с точки зрения украинских интересов стоило бы посетить США (не только Белый дом) не только после финальной точки в вопросе процесса импичмента, но и после того, как по результатам праймериз в Демократической партии США будет найден ответ, кто станет кандидатом от Демпартии на этих президентских выборах.

"Одно дело – если Джо Байден, другое – любой другой кандидат. Нам выгоден визит, который не будет трактоваться в США, как миссия помощи по переизбранию Трампа президентом. Как этого достичь, должны предложить те, кто сегодня занимается американским направлением в украинской власти. Задача сверхсложная, поскольку мы уже видели в Нью-Йорке, как искусно Трамп может соркестрировать нужный ему сюжет с участием украинского президента, когда Зеленский был вынужден заявить, что не было никакого давления на него со стороны американского президента", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

Старший директор Центра Пенна Байдена Майк Карпентер все же считает, что в ближайшие месяцы мы вполне можем увидеть приглашение Зеленского посетить Вашингтон, ведь демократы и даже несколько членов собственной партии Трампа подвергли его критике за то, что он пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Овальный кабинет, но отказал Зеленскому в аналогичном приглашении.

"Теперь, когда судебный процесс по импичменту закончен, Трамп захочет показать, что он любезно направляет приглашение (Зеленскому. – Авт.) даже без предварительных условий, которые он ранее требовал (за фиктивные расследования против вице-президента Байдена и предполагаемое вмешательство Украины в выборы 2016 года). Но, не заблуждайтесь: президент Трамп обязан президенту Путину и будет поддерживать Украину только тогда, когда это соответствует его внутриполитической повестке дня", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Военная помощь

Одной из знаковых тем визита Майка Помпео также стала возможность закупок Украиной американских систем противовоздушной обороны, о чем на пресс-конференции заявил Владимир Зеленский. В Белом доме уже заявили, что не намерены сокращать военную помощь Украине в 2021 году.

По словам главного консультанта Отдела военной политики Центра безопасностных исследований НИСД Николая Белескова, речь может идти о системах ближнего радиуса действия – переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) или MIM-23 Hawk (ЗРК средней дальности).

"Они нам тоже нужны. Массовое насыщение ПЗРК угрозу российской авиации и ударных вертолетов не нивелирует, но может ее значительно уменьшить. По деньгам ПЗРК – абсолютно подъемная вещь. Гипотетически об этом можно вести переговоры, к примеру, сейчас мы заплатим часть, а потом будем рассчитываться. Насколько я понимаю, наши могут только модернизировать или обслуживать (такие системы. – Авт.). У КБ "Луч" есть последние разработки, которые могут использоваться, как ПЗРК. Но какая будет себестоимость этой продукции? Плюс, если вспомнить Javelin, мы их купили у американцев не только чисто из военных расчетов", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

В 2018 году США одобрили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin (37 пусковых блоков и 210 ракет), на что не решалась Администрация Барака Обамы. Через год Конгресс одобрил продажу Украине Javelin на $39 млн. Также в сентябре 2018-го США передали нам два патрульных катера класса Island и на сегодняшний день Украина ведет переговоры о дополнительной поставке. Все это вместе с новым контрактом на продажу ПЗРК для нужд украинской армии в противостоянии российской агрессии помогло бы Трампу нивелировать обвинения оппонентов о недостаточной поддержке Украины, особенно на фоне приближающейся избирательной кампании и дела об импичменте, центральной темой которого стала заморозка финансовой и военной помощи Украине.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама