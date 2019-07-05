Американский сервис поиска отелей перестал показывать жилье в Крыму

Никто из провайдеров не обслуживает указанное направление, сообщает Kayak

Один из популярнейших туристических метапоисковиков, онлайн-сервис по поиску авиабилетов, брони отелей и аренде автомобилей Kayak исключил оккупированный Россией Крым из результатов выдачи.

На данный момент через сервис невозможно найти жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах Крыма ни на какие даты. Американский поисковик турпакетов и круизов выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов".

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Летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Это было вызвано санкциями Евросоюза и запретом компаниям предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью на оккупированном полуострове. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

На прошлой неделе сервис для поиска авиабилетов Skyscanner также перестал показывать в поисковой выдаче авиабилеты в Крым.

Напомним, в сети регулярно появляются фото пустых пляжей в Крыму .

Новости "Сегодня" также сообщали, российские оккупанты запустили проект "Золотое кольцо Боспорского царства", чтобы заманить туристов на полуостров во время курортного сезона.

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