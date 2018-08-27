Американское оружие на Донбассе: что Украина использует, а что не пригодилось

Украинская армия получила от США более 500 основных образцов вооружения – от ракетных комплексов до станций контрбатарейной борьбы и беспилотников

За годы войны на Донбассе США выделили Украине военную помощь на миллиард долларов,а непосредственно украинская армия получила снаряжения на четверть миллиарда – при этом не все поставленное оборудование пригодилось украинским военным на передовой, пишет "Радио Свобода".

После поставки в Украину американские противотанковые комплексы Javelin от посторонних глаз тщательно прятали – на всеобщее обозрение их впервые выставили на военном параде ко Дню Независимости. Местонахождение установок, количество сделанных выстрелов и результаты учений бойцов засекречены. Кроме того, даже общение с операторами комплексов – под запретом.

Весной 2018 года США передали 37 пусковых установок и 210 ракет к нимна обущую сумму 47 млн долларов. Всего же украинская армия получила за четыре года войны помощи от Штатов на 250 млн долларов.

"Это составляет около 80% от общего объема помощи от всех стран-партнеров и стран, которые помогают сегодня Украине", – отметил глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Украинская армия получила от США более 500 основных образцов вооружения – комплексы Javelin, станции контрбатарейной борьбы, внедорожники, беспилотники и катера. Кроме того, бойцы получили также более 8 тысяч единиц различного оборудования – от аптечек и бронежилетов до тепловизоров и приборов ночного видения. Однако, как отмечает "Радио Свобода", из этого списка пригодилось не все.

Так, комплексы беспилотной разведки Raven ( "Рейвен") поступили в украинские войска в 2016 году – было предано 72 беспилотника за 12 млн долларов. Однако в боевых условиях американский беспилотник оказался слишком уязвимым для российских систем радиоэлектронной борьбы.

"Он взлетает, он в постоянном элементе показывает видео. Если враг захватывает этот сигнал, то он нарезает это видео телеметрии и видит точные координаты наших позиций, например", – объяснил экс-советник главы Генштаба ВСУ Натан Хазин.

В результате американские беспилотники были вытеснены украинскими разработками, и сейчас "Рейвен" на передовой фактически не используют.

Также США передают Украине станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Начиная с 2014 года, на вооружение украинской армии поступило, в различных модификациях, более трех десятков единиц подобной техники. Эти комплексы – самые мощные из поступающих в Украину – они способны засечь огневые позиции противника на дистанции до 24 километров.

Однако, корректировать огонь украинской артиллерии с их помощью невозможно – эта функция была специально отключена для поставок такой техники в Украину.

С каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

"Какие типы этих вооружений? Расширение на средства контроля морского пространства и также противовоздушной обороны. Будет ли это использовано? Политическое решение в Конгрессе есть", – отметил украинский посол в США Валерий Чалый.

Подробнее о видах вооружений, которые США готовы передать Украине, военные обещают рассказать до конца года. Информации о буджущих поставках пока немного и у американских экспертов.

"Сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или возле них. Вопрос только в том, что вы будете делать с оборудованием, которое уже получили? Украина должна продолжать реформы для себя самой, не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Соединенных Штатов", – отметил эксперт Atlantic Council по международной политике Стивен Бланк.

Как отмечает "Радио Свобода", все эксперты единодушны: кроме железа и технологий, украинской армии прежде всего необходимы люди – именно поэтому помощь от США включает еще и обучение украинских бойцов. Американские инструкторы совместно с военными из других стран уже провели тренинги почти для восьми тысяч украинских военнослужащих.