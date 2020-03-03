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Анализы заразившегося коронавирусом украинца отправили за границу

3 марта, 14:46

Руслан Ровик

Заболевание подтвердили в украинской лаборатории, но решили получить подтверждение

После подтверждения первого в Украине случая заражения коронавирусом у жителя Черновцов было решено направить его анализы на дополнительное подтверждение в лондонскую лабораторию.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – подчеркнули медики.

Отметим, что подтверждение коронавируса произошло во время исследования вирусологической референс-лаборатории.

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"Ведение и определение этого случая, а также эпидрасследования ведутся в соответствии с утвержденными алгоритмами Минздрава, Центра общественного здоровья и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - заверили врачи.

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В Минздраве добавили, что и сам заболевший, и бригада скорой помощи, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится под самоизоляцией дома. За ней установлено медицинское наблюдение.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина вернулся в Черновцы 26 февраля. Он пересек границу Румынии, а перед этим путешествовал с женой по Италии. При этом на пограничном пункте в Черновицкой области температурный скриннинг не показал ничего необычного.

Больше о распространения инфекции и том, как мир противостоит коронавирусной эпидемии, читайте в спецтеме "Коронавирус уже в Украине: все подробности эпидемии, карта зараженных стран" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Лондон лаборатория Черновцы Минздрав анализы англия коронавирус

Источник: Сегодня

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