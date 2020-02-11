Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности

Главой Офиса президента стал человек, который организовал обмен пленными украинцами

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Сегодня, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Соответствующий указ №46/2020 был опубликован пресс-службой главы государства.

Текст документа лаконичен: "Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины", – говорится в нем.

Но долго место главы ОП вакантным не оставалось: следующим указом, с номером №47/2020, президент уволил своего советника Андрея Ермака с должности помощника главы государства, а указом №48/2020 — назначил Ермака на новую должность — руководителя Офиса президента.

Реклама

Все о кадровых перестановках, биография Андрея Ермака и куда уходит Богдан с должности – в нашем текстовом онлайне.

Андрей Богдан занимал должность главы ОФ с 21 мая 2019 года. И запомнился народу если не своими решениями, то заявлениями, которые вызывали бурную реакцию общественности.

Так, описывая фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде, он признался, что часть людей они набирали, просто мониторя популярность на округе. И не исключил, что среди парламентариев могут быть нездоровые люди.

"Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу – мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Там (в ВР – ред.) есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы… Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", – перечислял он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама