Андрей Стрихарский: развитие страны и создание условий достойной жизни

Андрей Петрович Стрихарский – кандидат в народные депутаты с активной общественной позицией. Молодой и энергичный, настоящий трудоголик. Развитие страны и создание (улучшение) условий достойной жизни – главная цель. Наибольшее стремление – помогать украинцам, потому что каждый из нас достоин жить в обустроенной стране и заслуживает лучшей жизни

Давайте разбираться с кандидатом более подробно, по действиям и шагам, которые уже сделаны. Отметим, что первоочередными шагами были встречи с людьми из разных уголков Черкащины.

Село Таганча в Каневском районе – со множеством проблем. Например, школа нуждается в ремонте, крупное промышленное предприятие закрыли и люди остались без работы. В общем, здесь серьезные проблемы с трудоустройством. Кроме того, село на грани техногенной катастрофы, потому что одно из предприятий, по словам местных, сливает отходы в реку. Участники АТО не могут получить обещанную землю. Есть вопросы и относительно медицины: тяжелобольные люди не получают лекарства, а еще закрыли аптеку. Все это и даже больше обнаружил и включил в план будущих действий Андрей Петрович.

Катеринопольская Центральная районная больница, где кандидат в депутаты встретился с врачами. Вместе они пришли к выводу, что нужно менять саму систему. Медицинская реформа началась с первичного звена медицины, то есть семейных врачей, терапевтов и педиатров. И сейчас эти специалисты получают деньги за каждого пациента – от 370 грн за человека, в то время как их коллеги выживают на мизерную зарплату. Конечно, это сказывается на отношениях в коллективе.

"Я за то, чтобы врачи получали достойную оплату своего труда, независимо от того, к какому звену они относятся. А сейчас получается, что люди в белых халатах сами должны думать, как выживать", – говорит Андрей Стрихарський.

Не обошел он вниманием и трудовой коллектив ЗАО "Луч" в селе Ерки Катеринопольского района. Завод занимается производством машин и оборудованием для сельского и лесного хозяйства.

"Эти люди хотят работать! Я сам люблю много работать и уважаю труд других", - комментирует во время встречи с работниками Андрей Петрович.

На этой встрече обсудили вопросы заработной платы, дополнительных заказов, а еще произвола олигархов. В программе кандидата серьезные намерения отстаивать интересы, в первую очередь, народа, чтобы у тружеников всегда была работа и достойная заработная плата.

Далее "едем" в Обухов. Именно здесь состоялась деловая встреча с местными предпринимателями агропромышленного направления. Отметим, что на Черкасщине – самый высокий коэффициент плодородия земель в Украине. Вместе с предпринимателями Андрей Стрихарский отработал целый ряд реформ вывода экономики на лучший уровень. Интересно то, что защита аграриев – это одна из важных частей программы кандидата, на которой шла речь во время встречи.

Ведущими пунктами программы являются: поддержка на государственном уровне сельского товаропроизводителя путем введения беспроцентных долгосрочных займов, а также аграриев в выращивании экопродуктов. Кроме того, будущий депутат планирует развивать сельскохозяйственный сектор для создания рабочих мест и малые и средние фермерские хозяйства. От предпринимателей на встрече Андрей Петрович получил поддержку и благодарность за возможности.

Шагаем дальше в Стеблев в Корсунь-Шевченковском районе. Для населения Андрей Стрихарский организовал концерт народной артистки Украины Натальи Бучинской. Именно здесь он выступил с речью, которая красноречиво отражает его настроение и мысли.

"Мы все на "зеленой" стороне! Когда на сцене рядом с тобой стоят дети, понимаешь, что все в жизни было не зря. У нас впереди много возможностей и путей. Вместе мы изменим все, что нас волнует и не нравится".

Автор: Виктория Яковлева

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