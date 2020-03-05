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Аномальная жара на майские праздники: синоптики сделали прогноз до конца весны

5 марта, 06:33

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

Синоптики переживают за весеннюю зелень, которая может засохнуть до прихода летних дождей

После того, как прогноз погоды в марте озадачил синоптиков, на последний месяц весны свой подробный прогноз озвучил только народный синоптик Леонид Горбань. Образно говоря, майские цветы могут завянуть без полива уже к лету.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал нам Горбань. – После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

Правда, синоптик обещает чуть ли не тропические ливни уже с первых дней лета. Но это тема уже следующей публикации. А пока вы можете ознакомиться с прогнозом погоды на весь 2020 год, который мы публиковали ранее.

Подробнее о том, какой будет погода этой весной, читайте в материале: Дожди со снегом, маловодье и прохлада: прогноз погоды на весну

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Ну а пока синоптики обещают, что погода будет просто "рахат-лукум" и в Украине сильно потеплеет. Так что мы успеем подготовиться ко всем грядущим аномалиям.

А вот какую погоду спрогнозировали сурки Мишка и две Маруси:

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погода жара прогноз погоды весна май

Источник: Сегодня

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