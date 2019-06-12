Аномальная жара в Украине: 5 самых горячих месяцев в истории метеонаблюдений

Как днепровцы сажали картошку в феврале, а одесситы собирали малину в январе

8 августа 2010 года в Киеве была зафиксирована температура воздуха +39,2°C. Фото: Александр Яремчук.

В Украину пришла жара до +34: как сообщает Укргидрометцентр, страну накрыл знойный фронт с юга, который и принес повышение температуры. В Киеве из-за жары даже установили специальные "водяные арки" для прохожих, распыляющие воду. Как сообщила пресс-служба КО "Киевзеленстрой", все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Фото: КП "Киевзеленстрой"

Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха в столице ограничили движение фур.

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации", – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.

В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

Но и это еще не все: по Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 11 по 13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, а 13 июня и в Кировоградской, Черкасской областях будет чрезвычайная пожарная опасность (5 класса). На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая пожарная опасность (4 класса)", – отметили в ГСЧС и подчеркнули, что с 14 до 17 июня уровень опасности перерастет в чрезвычайный.

А пока соотечественники спасаются от жары, как могут, давайте вспомним, какие нам приходилось пережить аномально жаркие месяцы.

Февраль 1990 года. В Днепре (тогда еще Днепропетровске) за окном держалась температура +19 °C. Как писали в местных СМИ, в конце месяца дачники даже высаживали картошку – и этот, мягко говоря, ранний урожай не замерз.

В Днепре (тогда еще Днепропетровске) за окном держалась температура +19 °C. Как писали в местных СМИ, в конце месяца дачники даже высаживали картошку – и этот, мягко говоря, ранний урожай не замерз. 5 августа 2010 года. Аномальная жара установила рекорд в Полтаве. Как сообщил журналистам заведующий кафедрой географии и краеведения Полтавского государственного педагогического университета имени Короленко Леонид Булава, такого температурного показателя в Полтаве не было за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1883 года.

"Температура, которая была зафиксирована метеостанцией в этот понедельник + 38,5 градусов, является рекордной. Ранее максимальный показатель в Полтаве составлял +38 градусов", – сказал Булава.

Географ добавил, что подобный температурный режим на территории области наблюдался в начале прошлого столетия, а также в 1940 году.

"Это связано с колебанием в климате. Такие климатические периоды наблюдаются время от времени, и их протяжность составляет 20-30 лет. Тот, который мы наблюдаем сейчас, начался где-то в 2008-2009 году и продлится, вероятно, до 2030 года", – предположил он.

Горячо было не только в Полтаве: абсолютный температурный максимум был зафиксирован сразу в нескольких городах. Например, 8 августа в Киеве было +39,2°C, а в Мироновке – +39,6°C. Чуть позже, 12 августа, до +42°C раскалился Луганск.

30 апреля 2012 года в Киеве был зафиксирован температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – на отметке +30,2°. Предпоследний раз так жарко киевлянам было только в 1881 году.

Самое длинное метеорологическое лето совпало с проведением в Украине чемпионата Европы "ЕВРО-2012". Летняя погода стояла с 25 апреля по 7 октября. В целом, тем летом средняя температура воздуха в столице составляла +9°C, что на 1,3°C превышало показатель, который считался нормой.

Январь 2018 года внезапно порадовал украинцев теплом.

"Теплая зима в этом году отметилась неординарными как для января явлениями. В Одессе среди зимы созрела малина, в районах области — распустились первые цветы. В природном парке Прикарпатья и в Харьковском зоопарке не дождались традиционной спячки животных. Сказалась теплая погода и на животном мире. По состоянию на 5 января в харьковском зоопарке из шести обитающих там медведей трое так и не легли в спячку. С похожей проблемой столкнулись и на Прикарпатье. В Галицком национальном природном парке живущие в вольерах медведи до сих пор активны: они так и не почувствовали прихода зимы", — писал 5 января 2018 года корреспондент газеты "Факты".

Апрель-май 2018 года. Как сообщали в пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 3 мая жара в Киеве побила три исторических рекорда. По данным метеорологов, апрель 2018 года был на 4,4°С был теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха составила +13,1°С, а следовательно, месяц стал самым теплым в столице с 1881 года.

Всего в середине и в конце апреля в Киеве было зафиксировано пять температурных рекордов. Самый теплый день – 29 апреля. Тогда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, а самый холодный – 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С). Также апрель 2018 года стал одним из самым сухим. С 8 мм осадков он занял шестую строчку с 1891 года.

Май в Киеве также начался с рекорда: ночь на 2 мая оказалась самой теплой с 1881 года – столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущее рекордное значение 1977 года. На тот момент в Украине было жарче, чем в странах Европы или даже Северной Африки – до 30 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

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