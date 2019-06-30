Аномальная жара возвращается: какой будет погода в начале июля

С первого июля в стране температура поднимется до 30 градусов по Цельсию

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украину возвращается жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, завтра ожидают, что температура воздуха поднимется до 30 градусов по Цельсию. Погода будет солнечная, без осадков.

По информации синоптика, высокая температура продержится до второго июля. После этого жара спадет. В столице Украины в первый день июля будет ясно, а уже второго числа прогнозируют местами дождь и грозу.

Как показывает карта Гидрометцентра, 1 июля по всей территории страны будет сухая и солнечная погода. Немного прохладнее на востоке страны – до +29. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +31-33.

Напомним, что в результате непогоды в Киеве на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий . При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Кроме того, подобные инциденты произошли в нескольких районах столицы. Также на киевских дорогах – многокилометровые пробки и более 15 ДТП.

В то же время в Европе жара бьет рекорды. Значительнее всего аномальная погода затронула Испанию и Францию , где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. На юге Франции ожидали до 44-45 градусов по Цельсию. Из-за высокой температуры в пятницу, 28 июня, закрыли четыре тысячи школ.

В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек. В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировали во Франции, по два – в Испании и Италии.

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