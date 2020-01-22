Аномальная зима в Украине: в лесах появились грибы, цветут розы и подснежники (фото)

Аномальная погода в Украине продолжает влиять на природу. Из-за высокой, как для зимы, температуры в разных областях страны начали цвести растения, а в лесах появляются грибы. Пользователи соцсетей выкладывают фото зимних растений.

Так, Виктория Жуйко-Сабо опубликовала в Facebook снимок найденного белого гриба в Закарпатской области.

А Оксана Савелева показала грибы, которые нашла во Львове, в парке "Погулянка". В комментариях уточняют, что эти грибы съедобные.

Также Андрей Приймак с Ивано-Франковской области нашел возле своего дома вишенки.

"Ивано-Франковская область, Богородчанский район, пгт. Богородчаны. 18 января 2020 г. недалеко от дома, на трухлявом пни, нашел такое чудо – вешенки", – говорится в посте мужчины.

А Наталья Комар пишет: "18 января 2020 года, Харьковская область, Нововодолажский район. Прогулялись сегодня по лесу... Красота! Ночью было -3, днем +3. Фламмулина есть, но очень мало... Увидели возле одного пня очень интересный гриб, до этого никогда не встречала".

В комментариях грибники пишут, что на фото Гриб Рейши (трутовик лакированный).

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Также фото грибов в снегу опубликовала на странице в Instagram Мацак Татьяна. Снимки сделаны в городе Дергачи.

Кроме того, украинцы показывают фото цветов, которые должны бы появиться только весной. Так, из-за аномально теплой погоды во Львове зацвели одуванчики.

"Уже скоро придется сказку "12 месяцев" переписывать", - написал Андрей Маринюк.

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Кроме того, в Тернопольской области на грядках в местных жителей расцвели примулы. Об этом пишет местное издание "Терен".

фото: Терен

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А в Волынской области у жительницы села Свитязь Екатерины Прасюк зацвели первоцветы, а в Натальи Ступак – примулы. Фотографиями зимних цветов женщины поделились в соцсетях.

Также возле Шацкого лесного колледжа зацвели розы. Фото опубликовал директор учебного заведения Игорь Жмурко на своей странице в Facebook.

На Волыни, в поселке Любешов, зацвели подснежники, примулы и айва. Также пользователь Петро Кравчук в своем Facebook показал, что малина и сирень начали пускать первые почки.

"Неужели весна пришла? Посмотрите, может уже и ласточки прилетели ?! Оказывается, что 15 января в Любешове был рекордно теплый день: + 8 °: перекрыто температурный рекорд 1975!" – написал он.

Напомним, в разных городах Украины в преддверии Нового года начали цвести сакуры, ромашки и виолы. Так, из-за декабрьской "весны" в Виннице на улице Порика расцвело несколько деревьев сакуры, обычно цветет дважды в год – весной и в октябре-ноябре.

Кроме того, в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области из-за теплой зимы произошел аномальный бэби-бум – недавно тут родились восемь маленьких бизонов.

Впрочем, как сообщают синоптики, аномальная погода подходит к концу – в ближайшие дни в Украине пойдет снег, хотя существенных морозов все равно не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от небольших ночных морозов до небольших дневных "плюсов".

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