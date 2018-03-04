Аномальный снегопад отрезал от цивилизации Сумскую область

По прогнозам синоптиков, метель прекратится только 5 марта

На Сумщине полностью отрезана от цивилизации северная часть области. Там выпало полметра снега.

Техника облавтодора работает беспрерывно, но пока расчистили даже не все трассы областного значения.

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По прогнозам синоптиков, метель прекратится только 5 марта. Поэтому спасатели просят автомобилистов провести эти выходные дома.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 3 марта сильный снег и метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем – в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом. Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.