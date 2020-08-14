Антициклон Emil принесет хорошую погоду: когда вернется 30-градусная жара

С приходом антициклона станет меньше дождей, но местами все же покапает

Сегодняшняя комфортная погода продолжиться и в ближайшие пару дней. Будет не жарко и не холодно. А возвращение жары ожидается уже со следующей недели.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 15 и 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, благодаря которому практически не будет дождей. Исключением будет только возможная гроза в Прикарпатье в субботу.

"А в воскресенье по северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Черниговщина – увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Температура воздуха 24-28 градусов. На севере и востоке в субботу будет свежо, 19-24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до 23-27 градусов. Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях 9-13 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра и послезавтра антициклон обеспечит замечательную солнечную, с красивыми облаками, погоду. Свежее будет в субботу, около 23 градусов, а в воскресенье потеплеет до 25-27.

В тренде Еще одна смерть на Донбассе: что известно о погибшем бойце ВСУ

Реклама

Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украину снова вернутся 30 градусов и даже выше.

Как сообщали новости "Сегодня",11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

А на следующий день, 12 августа, уже Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам был непрерывный поток воды.

Смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама