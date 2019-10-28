Антициклон Oldenburgia несет холода: в Украине резко изменится погода

В Украину пришел атмосферный фронт – теперь будет холодать, а местами пойдут дожди

/ Фото: Pixabay

В Украину пришло похолодание, причем температура воздуха будет падать с каждым днем, а причиной этому станет антициклон Oldenburgia, который принесет и неприятную сырую погоду. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Атмосферный фронт, наконец, пришел в Украину. Фронт, как и положено почтенному атмосферному образованию, несет с собой дожди. Правда, в основном небольшие", – отметила она.

Синоптик сообщила, что завтра в Украине влажная погода будет преобладать повсеместно – если не туман, то немного дождя. По ее словам, поскольку фронт холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух.

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"Теплую погоду постепенно будет вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia, который находится пока только под Исландией. В Украине постепенно холодает. Завтра в течение дня ожидается 7-13 градусов, на юго-востоке – 12-15, в Крыму – до +17. Небольшие дожди пройдут на западе, севере, иногда в центре и возможны в Донецкой области. На остальной территории – без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с, то есть, эпоха штиля завершается. Ночью и утром местами туманы", – рассказала Диденко.

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В Киеве 29 октября существенные осадки не ожидаются, максимум туман или где-то немного покапает. Температура воздуха в течение дня не выше 10 градусов.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни – в среду, четверг и пятницу – в столице за дело возьмется антициклон Oldenburgia, который вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1-5 градусов, днем – до 4-7 градусов.

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