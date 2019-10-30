Антициклон Oldenburgia приморозит Украину: синоптик предупредила о сильном холоде

С каждым днем в Украине все сильнее холодает, а ближайшей ночью будет совсем не сладко

В Украине 31 октября будет холодная погода, а ночью ожидаются серьезные морозы. В то же время будет солнечно и без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, виновниками холодной погоды в Украине будут антициклон "Ольденбургия" (Oldenburgia) и арктический воздух.

"31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже солнечно. Ближайшей ночью ожидается 2-7 градусов мороза, завтра днем 2-8 градусов (тепла). В Киеве ночь подморозит до 2-5 градусов (ниже нуля), днем в четверг предполагается 3-6 градусов (тепла). Осадки маловероятны", – написала Диденко.

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Синоптик добавила, что в дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление.

А тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурой выше нуля. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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