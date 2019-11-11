Антициклон Paloma вытеснит из Украины дожди и принесет сильный ветер

Завтра будет довольно тепло, но высокая температура продержится недолго

/ Фото: Pixabay

В Украине в ближайшие дни ожидаются температурные качели – температура воздуха будет падать, повышаться, и снова станет холодать. Завтра же, 12 ноября, на всей территории страны ожидается сухая погода и довольно теплая – 14-19 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, дожди в Украину занес атмосферный фронт, который перемещается с запада и востока и уже к вечеру покинет территорию Украины. А его место займет антициклон Paloma, который принесет сухую погоду, но с сильным ветром на западе и севере.

"Между прочим, сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12-15 ноября. Температура воздуха завтра, во вторник, составит 8-14 градусов, на юге 15-19 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве во вторник дождя не будет, но можно ожидать туман и порывистый ветер. Температура воздуха ночью 5-8 градусов, днем – 9-11 тепла.

Синоптик добавила, что в среду немного потеплеет – до +14, а с четверга и до конца недели снова похолодает до 7-10 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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