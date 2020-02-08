Антициклон принес в Украину сильные морозы: когда потеплеет

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На выходных ожидаются температурные качели- от ночных около -15 до дневных +5 градусов, а также период почти без осадков.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

8 февраля. "Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля", – заметила она.

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По информации Гидрометеоцентра, 9 февраля погода будет разной в разных уголках страны. Например, потеплеет на Западе и Севере, а на Востоке и Юге ожидаются морозы до -15. Метеозависимым людям следует быть осторожным, ведь будет сильный перепад между дневной и ночной температурой за сутки. В южной части страны и на Донбассе будет выпадать небольшой снег.

В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато время периодически светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, начнется оттепель.

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10 февраля. В воскресенье начнется потепление до 0 + 5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и на Запорожье будет днем ​​-2-5 градусов. 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается + 3, + 4 градуса.

11 февраля по всей Украине следует ожидать дожди и мокрым снегом. Днем на всей территории Украины от +1 до +6, а на Юге потеплеет до +8, а ночью температура опустится до +2 до -4.

Не забывайте о скользких дорог и будьте осторожны.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ряд областей пришла настоящая зима. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Также мы показывали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе до сих пор остаются 16 населенных пунктов.

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