Антициклон принесет новые холода: синоптик предупредила об изменении погоды 23 марта

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину идет похолодание. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

"Погоду Украины будет определять антициклон по имени Юрген. Антициклон – с севера, несет холод, даже морозы. Ближайшей ночью ожидается -1-6 градусов, завтра днем ​​0 + 5 градусов. В южной части Украины на несколько градусов будет выше", – написала Диденко.

Также синоптик указала, что холодный воздух антициклона до завтра вытеснит снег с Украины и в понедельник в большинстве областей будет даже светить солнце. Снег возможен только в районе Карпат.

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"Еще одна завтра синоптическая вредность прибавится – восточный, порывистый, до сильного, ветер. А на холоде сильный ветер существенно снижает ощущения температуры воздуха. Поэтому завтра надо, хоть и на коротко, вспомнить теплые шапки, пуховики, перчатки, ботинки", - добавила Наталья.

А в столице 23 марта будет сухо, даже с солнцем, но холодно и ветрено. Ближайшей ночью до -4 градусов, завтра днем ​​2-4 градуса и гололедица.

"Такая холодная погода удержится в первую половину недели. Не презирайте своим здоровьем и прогнозом погоды. И награда не замедлит – уже с четверга в Украине потеплеет", – уточнила синоптик.

Напомним, синоптики и метеорологи грозят прогноз погоды на весь 2020 год.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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