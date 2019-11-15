Антициклон возвращает в Украину морозные ночи

Погода будет разной – от заморозков до +17 в некоторых областях

/ Фото: Pixabay

В Украине в ближайшие дни погода особо не изменится – 16 и 17 ноября днем будут все те же в среднем 10-12 градусов, но местами будет даже очень тепло. Однако ночи станут холодней. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, существенных осадков в выходные не ожидается, но будет преимущественно облачная погода.

"Температура воздуха в Украине составит 7-12 градусов, на западе и юге – 10-15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами 15-17 градусов. Антициклон постепенно остудит ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: 2-7 градусов, а на востоке, в Днепре и районах, в Полтавской области уже немного и подморозит, около нуля", – написала Диденко.

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В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью 3-5 градусов, днем – 8-11 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Мариуполе была зафиксирована рекордно теплая для ноября погода. Более того, на побережье Азовского моря можно было встретить загорающих.

А тем временем зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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