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Антициклон вызовет в Украине заморозки: синоптик предупредила о перепадах температуры

12 мая, 15:34

Станислав Кожемякин

В ближайшие дни украинцам следует тепло одеваться - будет нежарко

На смену холодному атмосферному фронту, который сейчас царит в Украине, движется антициклон – он принесет сухую погоду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место продвинется антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода", – пишет она.

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При этом, по словам Диденко, температура в стране все равно будет невысокой из-за тыловой части холодного фронта – от 12 до 17 градусов тепла.

А в ночь на 13 мая на западе, севере и во многих центральных областях даже могут быть заморозки.


В Киеве ожидается солнечная и сухая погода. Ближайшей ночью в столице прогнозируют от 2 до 5 градусов выше нуля, а в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем же воздух прогреется до 15 градусов.

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14 мая в Киеве снова прогнозируют дожди, но без заморозков, а днем похолодает на несколько градусов.

Напомним, что в начале года самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань предсказывал украинцам жаркий и засушливый май. Согласно его прогнозу, в середине месяца могло быть более двух недель без осадков.

Подробнее читайте в статье "Какой ожидается погода в январе и феврале и когда на самом деле закончится зима".

А вот март оказался аномально теплым – мало того, что в некоторые дни температура в Украине превышала даже испанскую и итальянскую, так еще и было установлено несколько климатических рекордов.

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погода прогноз погоды заморозки погода в Киеве погода в Украине

Источник: Сегодня

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