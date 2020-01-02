Антициклон Xia наладит погоду в Украине: когда снова ждать зимних дождей и похолодания

Зимой в Украине «пахнет» только ночью, когда небольшой мороз

/ Фото: Сегодня

В ближайшие пару дней в Украине ожидается спокойная погода – без осадков и днем плюсовая температура. А к Рождеству уже похолодает. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу антициклон Xia принесет в Украину сухую и иногда даже солнечную погоду.

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"Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого и до, максимум, умеренного. Температура ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем ​​1-5 градусов тепла", – написала Диденко.

В Киеве 3 января будет сухо, возможно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью 2-5 градусов мороза, днем – 2-4 градуса выше нуля.

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4 января на западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины. 6-7 января, на Рождество ожидается похолодание.

Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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