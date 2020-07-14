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"Антициклон Yoann вытесняет дожди": синоптик предупредила о перемене погоды

14 июля, 12:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние дни улицы некоторых городов превратились в реки после сильных ливней

Объявленное сегодня штормовое предупреждение завтра сменится довольно спокойной погодой – антициклон вытеснит дожди из Украины, а температура воздуха повысится на пару градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сильные дожди, которые бушевали в последние дни, вместе с циклоном и фронтами завтра постепенно покинут территорию Украины.

"Мощные осадки отодвигаются, оставляя на завтра, 15 июля, только небольшие, максимум умеренные, дожди на северо-востоке Украины, на севере, в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком с районами. Небольшие локальные дожди также возможные в среду на Волыни, Ровенщине и в Карпатах. Все, что не вошло в этот перечень, – сухо и солнечно. Антициклон Yoann вытесняет дожди. Температура воздуха немного подтянется на "июльском турнике" – завтра ожидается 21-26 градусов, на юге до 26-28 градусов, на крайнем севере местами 18-20 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве в среду будет комфортная погода: существенные осадки маловероятны, разве что локально покапает небольшой дождь; температура воздуха повысится до более комфортных 23 градусов.

"В дальнейшем, в течение недели, потепление будет продолжаться, в большинство областей Украины прибудет еще несколько теплых градусов, ожидается до 23-29. Только в западных областях будет преобладать ощутимо более свежая погода, 19-24 градуса", – добавила синоптик.

А тем временем некоторые области страны все еще отходят от вчерашнего удара стихии. Как сообщали новости "Сегодня", ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Запорожье тоже пострадало от сильного ливня, плюс скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь, в некоторых местах отключились светофоры.

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Источник: Сегодня

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