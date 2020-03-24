Антициклон "Юрген" вернет в Украину потепление: когда ждать настоящей весны

В среду следует ожидать солнце, но еще будет холодно

Ураганный ветер и мороз местами еще будет в Украине 25 марта, но к концу недели уйдут и снова вернется настоящая весна. Синоптик Наталия Диденко обещает к выходным до +17 и солнечную погоду

По ее словам, завтра в Украину антициклон "Юрген" принесет сухую погоду и почти везде будет солнце.

"Осадки нас обойдут. Как показывают прогностические метеокарты, облачно и сыро будет на северо-западе Европы, Великобритания, и то не вся, Швеция, Норвегия, вокруг и вблизи Туниса, на Балканах. Малоактивный атмосферный фронт немного заденет нашу южную часть, однако максимум – увеличится облачность, о каких-то существенные осадках речи не идет. Итак, завтра в Украине повсеместно сухая погода. Ветер подует с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 1-7 градусов мороза, завтра днем ​​уже немного теплее – 3-8 тепла, на юге до +11 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 25 марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом, где-то в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6.

Синоптик отмечет, что в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет 11-17 градусов.

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Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А что ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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