Антикоррупционный суд избрал меру пресечения Омеляну

Экс-министру предписали по первому требованию являться к следователю или в суд

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на 30,5 млн грн. Экс-чиновника отпустили под личное обязательство.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения действует до 19 августа, и если она не будет соблюдаться, ее могут ужесточить. Постановление суда обжалованию не подлежит.

На экс-министра также возложили обязанность являться по первому требованию к следователю, в прокуратуру или в суд; сообщать об изменении своего места жительства; не общаться со свидетелями, экспертами и специалистами, а также сдать свой паспорт для выезда за границу.

Напомним, что ранее сам Омелян, к которому недавно приходили с обысками по делу об убийстве журналиста, рассказал, что его вызвали в Национальное антикоррупционное бюро в качестве свидетеля, а потом преподнесли неожиданный "сюрприз".

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Стоит добавить, что экс-чиновник уже был замешан в одном уголовном производстве, которое дошло до суда: 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, он приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

Сам Омелян заявлял, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. В итоге в апреле 2019 года суд закрыл дело Омеляна по обвинению в незаконном обогащении.

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