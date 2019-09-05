Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Антикоррупционный суд, монетарная политика НБУ и итоги форума в Польше: главные темы дня

5 сентября, 11:20

Определились несколько важных тем, которые получат развитие в течение дня

В четверг, 5 сентября, СМИ будут следить за ходом нескольких событий. На повестке дня ряд политических и экономических тем.

Начинает работу Высший антикоррупционный суд Украины. К участию в мероприятии по поводу начала работы суда приглашены президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховного суда Валентина Данишевская, генпрокурор Руслан Рябошапка, и др.

Национальный банк Украины расскажет о решении Правления по монетарной политике относительно уровня учетной ставки.

Реклама

В Святошинском райсуде Киева состоится рассмотрение дела по обвинению пяти "беркутовцев" в убийствах и других преступлениях, приведших к гибели 49 человек.

В тренде
Зеленский дал старт работе Антикоррупционного суда: видео

В польском городке Крыница-Здруй завершается ежегодный международный Экономический форум.

Непогода в Украине: в большинстве областей в четверг ожидаются дожди с грозами.

О том, какими были итоги среды, 4 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

форум непогода генпрокурор Владимир Зеленский Национальный банк экономический форум Рябошапка антикоррупционный суд Данишевская Крыница-Здруй

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторные" условия для Зайцевой: появились фото колонии, куда направили виновницу страшного ДТПХарьков
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме ПристайкоПолитика
Ураган с градом: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Ураган с градом: в Украине объявлено штормовое предупреждениеУкраина
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человек
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человекХарьков

Новости партнеров

Loading...