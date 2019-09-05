Антикоррупционный суд, монетарная политика НБУ и итоги форума в Польше: главные темы дня

Определились несколько важных тем, которые получат развитие в течение дня

В четверг, 5 сентября, СМИ будут следить за ходом нескольких событий. На повестке дня ряд политических и экономических тем.

Начинает работу Высший антикоррупционный суд Украины. К участию в мероприятии по поводу начала работы суда приглашены президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховного суда Валентина Данишевская, генпрокурор Руслан Рябошапка, и др.

Национальный банк Украины расскажет о решении Правления по монетарной политике относительно уровня учетной ставки.

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В Святошинском райсуде Киева состоится рассмотрение дела по обвинению пяти "беркутовцев" в убийствах и других преступлениях, приведших к гибели 49 человек.

В тренде Зеленский дал старт работе Антикоррупционного суда: видео

В польском городке Крыница-Здруй завершается ежегодный международный Экономический форум.

Непогода в Украине: в большинстве областей в четверг ожидаются дожди с грозами.

О том, какими были итоги среды, 4 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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