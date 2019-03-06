Антиукраинская деятельность: журналисту Скачко сообщили о подозрении
Во время обыска у журналиста были обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинской направленности
Прокуратура Автономной республики Крым сообщила автору интернет-ресурса "Антифашист", журналисту Владимиру Скачко о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, во время обысков у него изъяты материалы антиукраинского содержания.
Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры АРК, накануне, 5 марта, по месту жительства журналиста сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыск.
"Во время обыска обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова", – говорится в сообщении.
В настоящее время этому человеку сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
В сообщении не указана фамилия подозреваемого. Однако прилагается ряд фотографий, в том числе скрины его материалов на российском сайте с подписью автора – Владимир Скачко.
Скачко – автор многочисленных критикующих украинские власти публикаций на различных пророссийских интернет-ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах. До марта 2014 года был главным редактором еженедельника "Киевский телеграф".
Ранее сообщалось, что СБУ пресекла деятельность общественной организации, занимавшейся антиукраинской пропагандой.
Напомним, что подозреваемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский будет находиться под стражей как минимум до 8 апреля. Рассматривать дело Вышинского по существу будет один из районных судов Киева.
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