Антоненко оставили под стражей: активисты перекрыли улицу и зажгли файеры

На 4 сентября назначен суд присяжных по делу Шеремета

Шевченковский районный суд оставил под стражей до 23 октября обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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В то же время, по итогу предварительного заседания, суд назначил на 4 сентября рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета судом присяжных.

Как отмечает издание, суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 28 августа.

Тем временем, как сообщает PavlovskyNEWS, сторонники Антоненка после вынесенного решения во дворе Шевченковского районного суда Киева скандирует "Судьи – уроды!"

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Суд оставил Антоненко под стражей

Поддерживающие обвиняемых в убийстве перекрыли дорогу на улице Дегтяревской, зажгли фаеры и скандируют "Ищите настоящих убийц".

Протест против оставления Антоненко под стражей

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Как мы сообщали, 11 августа Киевский апелляционный суд, приняв во внимание апелляционную жалобу адвокатов одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – кардиохирурга Юлии Кузьменко на содержание под стражей, отпустил ее под круглосуточный домашний арест.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой он находился. Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко – все они отрицают свою вину.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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