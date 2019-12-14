Антоненко отметил существенные его отличия с зафиксированным на видео человеком в день убийства Шеремета

/ Фото: Getty Images

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день убийства.

Об этом сообщает "Громадське".

"Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...", – заявил Антоненко.

Реклама

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама