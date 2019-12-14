Антоненко отметил существенные его отличия с зафиксированным на видео человеком в день убийства Шеремета

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день убийства.
Об этом сообщает "Громадське".
"Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...", – заявил Антоненко.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.
Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.
Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.
Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.
Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета
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