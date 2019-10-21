АО "Фармак": "С защитой интеллектуальных прав Украина застряла где-то в средневековье"

Если говорить о ситуации с защитой интеллектуальных прав, то создается впечатление, что Украина застряла где-то в средневековье. Об этом рассказала в интервью ИА "Украинские новости" руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

"Мир думает, как применять блокчейн для регистрации авторских прав. В США, например, уже есть сервисы, позволяющие зарегистрировать торговую марку за день. В Украине тоже создают "блокчейны" в сфере IP, но блоками здесь выступают коррумпированные чиновники, беспринципные адвокаты и продажные судьи. Самый яркий – это "Корвалол". Вы только вдумайтесь: 15 лет "Фармак" пытается доказать очевидные вещи – бренд "Корвалол" изобрели наши сотрудники, мы выпускаем его 60 лет, торговая марка защищена в Украине и 15 странах, где никто не имеет права без согласия украинского предприятия выпускать лекарство под схожим названием", – отметила в интервью Елена Зубарева.

По ее словам, в Украине меняются президенты, меняются "ответственные" за суды, сами судьи, но точка так и не поставлена. "Дело вновь запустили на очередной круг. 15 лет сотни людей тратят свое время и знания на участие в этом спектакле. У них не остается времени на что-то действительно полезное для страны. Топчутся в болоте по сходной цене. И обиднее всего, что в этом актерском составе мы видим "реформаторов", обеспокоенных перестройкой судебной системы или внедрением европейских правил защиты интеллектуальных прав", – говорит Елена Зубарева.

По мнению Елены Зубаревой, запуск специализированного суда по интеллектуальной собственности позволит повысить квалификацию судей, у которых не будет две позиции по одному вопросу. "Уверена, что дело "Корвалола" сейчас будет рассматриваться без политического давления. Конечно, в судах работают те же люди, но их можно понять и простить, и пожелать начать историю реформирования системы обеспечения интеллектуальных прав в Украине с чистого листа", – считает Елена Зубарева.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева также подчеркнула, что основной проект – это коммуникации в защиту интеллектуальных прав на лекарственные препараты "Фармак". "В этом году пиарщики конкурентов начали использовать против нас два "желтых" сайта в Великобритании и Брюсселе для распространения неправдивой информации о компании уже в Украине. Мы обратились в Британский союз журналистов с просьбой помочь в оценке этого факта. Надеемся, что западные СМИ больше не будут подавать негативный пример украинским коллегам", – отметила Елена Зубарева.

Как ранее сообщалось, компания "Фармак" попала под прицел информационной атаки. Информационная атака против компании разгорелась накануне очередного судебного заседания. Уже более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum". Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания "Дарница" — начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

Напомним, "Фармак" является правопреемником химико-фармацевтического завода имени Ломоносова — разработчика "Корвалола" и с 1991 года он был единственным производителем этого лекарственного средства. Несмотря на информационные атаки, компания планирует и в дальнейшем отстаивать свой бренд.

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