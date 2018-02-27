Апелляционный суд оставил за решеткой соратника Саакашвили

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Севериона Дангадзе подозревают в госизмене и содействии участникам преступных организаций

Северион Дангадзе. Фото из открытых источников
Северион Дангадзе. Фото из открытых источников

Во вторник, 27 февраля, поздно вечером стало известно, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Михеила Саакашвили – Севериона Дангадзе.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что соратнику лидера "Руха новых сил", экс-губернатора Одесской области инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена).

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Напомним, 30 января Печерский райсуд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

Ранее сообщалось, что соратник Михеила Саакашвили Северион Дангадзе задержан правоохранителями. Силовики также нашли документы, в которых указано, на что тратились деньги, передаваемые из РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в руки силовиков попала сумка с документами, на которых четко видно, куда тратились деньги олигарха Сергея Курченко, с которым и связывают Саакашвили.

"Установлено, что человек приближенный к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, при согласовании с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко", – рассказал генеральный прокурор.
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"Сегодня"

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