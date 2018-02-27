Апелляционный суд оставил за решеткой соратника Саакашвили

Севериона Дангадзе подозревают в госизмене и содействии участникам преступных организаций

Во вторник, 27 февраля, поздно вечером стало известно, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Михеила Саакашвили – Севериона Дангадзе.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что соратнику лидера "Руха новых сил", экс-губернатора Одесской области инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена).

Напомним, 30 января Печерский райсуд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

Ранее сообщалось, что соратник Михеила Саакашвили Северион Дангадзе задержан правоохранителями. Силовики также нашли документы, в которых указано, на что тратились деньги, передаваемые из РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в руки силовиков попала сумка с документами, на которых четко видно, куда тратились деньги олигарха Сергея Курченко, с которым и связывают Саакашвили.

"Установлено, что человек приближенный к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, при согласовании с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко", – рассказал генеральный прокурор.