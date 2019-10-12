Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу

/ Фото: AFP

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Аппетиты России растут пропорционально готовности Украины воплощать выставленные условия. Москва увидела высокий интерес Киева к встрече в Нормандском формате, а поэтому выставляет новые и новые ультиматумы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал Сергей Солодкий,, первый заместитель директора Центра "Нова Європа".

По словам Солодкого, нет ничего удивительного: если другая сторона показывает, что готова пойти на максимум уступок, чтобы достичь желаемого результата, то, скорее всего, этой стороне выставят безлимитный список требований.

"В переговорах очень важно показывать не только свои возможности, но и препятствия. Украинское руководство действительно продемонстрировало достаточно доказательств готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. Прежде всего это касается отвода войск и средств в Станице Луганской, согласование "формулы Штайнмайера". Очевидно, в Киеве, Берлине и Париже ожидали определенную готовность к компромиссам и со стороны Москвы. Как видим, ничего подобного не произошло", – отметил Солодкий.

По его мнению, Украине нужно показать, что поле для политическо-дипломатического маневра не такое уж и широкое, как это могло показаться некоторым.

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Несмотря на беспрецедентное доверие к власти в Украине, и такую же уникальную парламентскую расстановку сил, нужно принимать во внимание, что значительная часть общества не готова воспринять возвращение оккупированных территорий любой ценой.

"На этом этапе на самом деле крайне важным является включение в активные переговоры наших западных партнеров. Еще во времена Порошенко украинские дипломаты предупреждали коллег из Франции и Германии, уступки Киева без серьезных шагов России в ответ могут привести к внутриполитической дестабилизации. Таким образом, окно возможностей, которым так все хотят сейчас воспользоваться, может закрыться всерьез и надолго. Понимают ли это наши западные партнеры? Готовы включиться и нажать на Владимира Путина, чтобы он несколько сбавил свой напор? Возникает много вопросов: насколько Париж и Берлин способны это сделать и заинтересованы в этом вообще?" – говорит эксперт.

Он убежден, что вряд ли стоит рассчитывать на какие-то шаги в этом направлении со стороны Парижа: французы не видят ничего драматического в уступках Киева и даже рассчитывали на них. Относительно подходов Берлина – не все однозначно: Украине стоит интенсифицировать свои переговоры с Германией в этом направлении, очень важно доверие на высшем уровне.

"Для Путина на этом этапе недостаточно простого согласования "формулы Штайнмайера". Недостаточно даже одностороннего отвода войск. Россия давала неоднократно понять: ее интересует автономизация оккупированных территорий (при этом Москве безразлично, как это будет оформлено юридически – под видом децентрализации или как-то иначе) и прямые переговоры с представителями подконтрольных России районов Донбасса. Для Москвы важно, чтобы ее нарратив о гражданской войне в Украине стал реальностью. Это позволит ей настаивать на отмене каких-либо санкций, которые были привязаны к событиям на Донбассе", – подытожил Солодкий.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня в материале: "Нормандский" саммит: что Владимиру Зеленскому стоит учитывать в переговорах с Путиным".

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