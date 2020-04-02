"Апрель будет самым тяжелым": Украина просит Маска помочь в борьбе с COVID-19

Эпидемическая ситуация в Украине приближается к пику, отмечает посольство

Посольство Украины в США вслед за экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун обратилось к американскому бизнесмену, основателю компании Tesla Илону Маску с просьбой передать нашей стране аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Украина является второй крупнейшей страной Европы с населением почти 40 млн жителей. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны "вентиляторы". Мы готовы к сотрудничеству", - говорится в обращении посольства, обнародованном в Twitter.

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Ранее Илон Маск написал, что его компания может бесплатно предоставить больницам во всех регионах доставки Tesla аппараты ИВЛ.

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Напомним, новости "Сегодня" писали, что французские автогиганты Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) приступают к разработке и выпуску своих аппаратов ИВЛ.

Также сообщалось, что 31 марта в Украину из Китая доставили 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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