Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37b/839/5ca37b839e247.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37b/839/5ca37b839e247.png 2019-04-03T07:38:00+03:00 Украина Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил два важных погодных момента наступившего апреля: среднемесячная температура будет на 1,5—2 градуса выше обычного, а осадков окажется меньше на 50—70%, чем должно быть по данным многолетних наблюдений, причем пройдут дожди в основном в горах, а не на равнинах.

"Среднюю температуру по месяцу ждем 9—12 градусов, в горах 5—7, на юге 11—12, при этом дождей выпадет всего 23—44 мм, в горах 50—76 мм, — уточнил Прокопенко. — Учитывая, что в марте тоже было осадков меньше нормы, это может негативно сказаться на яровых культурах. После 10 апреля возможна небольшая волна холода на 4—5 дней. Возможны в первой половине месяца ночные заморозки в горных, северных и центральных регионах, но небольшие, 1—2 градуса мороза".

Завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Укргидрометеорологического НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова также говорит, что со второй половины апреля и до 15 мая во многих регионах осадков практически не будет.

"И мы это почувствуем, потому что температура ожидается высокой. К 20-му числу температура будет резко подниматься и становиться выше нормы — возможно, до 28 градусов при безоблачной погоде. Нижняя граница температуры в апреле — начале мая может доходить до 20—22 градусов тепла", — детализировала Мартазинова.

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Народник

Близки к прогнозам ученых и расчеты народного синоптика Леонида Горбаня. По ним количество осадков в апреле в северных и центральных регионах ожидается не более 24 мм, а в южных — всего 14—19 мм.

"Вкупе с жарой, которая постепенно будет нарастать, и сильными ветрами это высушит землю и скажется на урожае, поэтому сев и посадку растений надо завершить как можно раньше. Погода на Пасху (28 апреля) будет солнечной и теплой", — говорит Горбань.

Он также прогнозирует две волны похолодания, с 7 по 9 и с 15 по 17 апреля, но снижение температуры будет небольшим, а жители южных регионов его практически не почувствуют.

Метеосайты

Погодные сайты предсказывают более контрастную погоду. По данным Укргидрометцентра, до конца недели будет солнечно, но прохладно, ночью от 0 градусов до 2 градусов мороза, днем не выше 10—12 градусов тепла. На сайте gismeteo.ua видим настоящие температурные качели: потепление к 6—7 апреля до +12—14 градусов, а в южных регионах до +16—18, в выходные везде, кроме юга, осадки, спустя неделю — резкое снижение температуры до +2—3 градусов на севере и +6—8 на юге, которое будет сопровождаться дождями. И даже к концу месяца не ожидается средняя температура выше +15 днем и выше +6 ночью. А вот sinoptik.ua обещает стабильную температуру 1—13 градусов на ближайшие 10 дней, причем без осадков.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.