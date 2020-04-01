Апрель в Украине начнется с морозов: синоптики дали прогноз (карта)

В Украине сегодня, 1 апреля, будет сухо, но прохладно. А в Карпатах синоптики и вовсе прогнозируют морозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла. А в Карпатах будет еще холоднее – 0-3 градусов мороза.

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2-3 апреля погода особо не изменится. В стране будет так же сухо, ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура 2 апреля ночью установится на уровне 0-5 градусов мороза, днем – 7-12 градусов тепла. А 3 апреля ночью ожидаются от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 10-15 градусов тепла. В Карпатах в эти дни будет холоднее – ночью 2 апреля 4-9 градусов мороза, 3 апреля – 1-6 градусов мороза.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы опубликовали прогноз погоды на весь 2020 год.

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