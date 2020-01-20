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Аптечні знижки в січні: де можна зекономити?

20 января, 11:33

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Знижки діють на різні позиції, включно з противірусними засобами, контрацептивами, фіточаями, вітамінами

Якщо після новорічних свят гаманець суттєво схуднув, останнє, що хотілось би – переплачувати за покупки. В січні на українців чекають великі аптечні знижки. Відвідувачі "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@" й "Аптека АНЦ" можуть зекономити до 25% на певних товарах. Знижки діють на різні позиції, включно з противірусними засобами, контрацептивами, фіточаями, вітамінами.

Скоротити аптечні витрати допомагає акція "Від Морозків"*, яка розпочалась 1 грудня 2019 року та завершиться 30 січня 2020 року. Впродовж цього часу діють великі аптечні знижки у фармбрендах "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@" й "Аптека АНЦ". Акція охоплює більш ніж 200 товарів. Серед них є позиції для дітей та дорослих. Завітайте на сайт роботизованої аптеки "Аптека Шар@", "Аптека Копійка", "Благодія" й "Аптека АНЦ" та подивіться акційний перелік. Також можна звернутись до провізора в точці продажу.

Якщо хочете зробити покупки в перервах між справами або дізнатись, чи є потрібний товар в найближчій роботизованій аптеці, зверніться до аптечної довідки за телефоном: 5900. Оператор допоможе оформити попереднє замовлення. Потім свої покупки зможете забрати в аптеці, до якої вам зручно завітати.

Всередині торгової зали вас зустріне привітний провізор. Товари на полиці шукатиме робот PharmBot. На відміну від людини, техніка не зробить помилки та працюватиме без втоми. Робот знаходить товар на полиці всього за 7 секунд. Майже одразу провізор віддає замовлення покупцеві, тому в торгових залах роботизованих аптек немає довгих черг.

Нагадуємо, що сезон знижок продовжується до 30 січня поточного року. Акція діє тільки в наступних фармбрендах: "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ". Скористайтесь останніми аптечними знижками та поповнюйте домашню аптечку дешевше до 25%.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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