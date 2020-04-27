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Арахамия назвал причину взрывов военных складов в Балаклее в 2017 году

27 апреля, 16:35

Сергей Мартынец

Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов была заложенная взрывчатка

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады пришла к выводу, что причиной взрывов на военных складах в Балаклее (Харьковская область) в 2017 году стала заложена во многих местах взрывчатка, а не российский беспилотник. Об этом на брифинге в парламенте заявил глава ВСК по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Основная версия, которая ранее была у следователей СБУ, – атака российского беспилотника. Но еще с 2017 года она вызвала много вопросов. И после проведенной нашей комиссией работы можно утверждать, что эта версия не соответствует действительности. Это был подрыв изнутри", – сказал он.

По его словам, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов был подрыв специальных зарядов, заранее заложенных в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имела огромные размеры.

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"После тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, характер которых свидетельствует о том, что они могли образоваться только в результате закладки взрывчатки в землю. Еще одна важная деталь: на месте пожара нашли остатки веществ, которые не входили в состав боеприпасов, хранившихся на складах. А поскольку эти вещества нашли на дне, это означает, что кто-то их туда положил. Кроме того, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в районе Балаклеи на момент взрыва не было никаких летательных аппаратов, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотника", – сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что сейчас ВСК занимается поиском виновных и настаивает на продлении работы комиссии на полгода, чтобы рассмотреть и инциденты и на других складах.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов неподалеку от Балаклеи ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах, силовики склоняются к диверсии, в частности с помощью беспиотника. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

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Также отметим, что за годы независимости на территории нашей страны горели и взрывались несколько складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробнее, как в Украине взрывались военные арсеналы.

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Балаклея взрывчатка склады взрывы в Балаклее Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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