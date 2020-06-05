АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ — вітчизняний препарат для боротьби з вірусами

Препарат належить до малотоксичних, не спричиняє негативного впливу на організм людини при застосуванні в рекомендованих дозах

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) та грип зазвичай є одними з найпоширеніших захворювань органів дихання та щорічно "заходять у гості" практично до кожного з нас. Проте 2020 р. "привніс" в життя планети новий різновид вірусних хвороб — COVID-19. Даний вид інфекції, викликаної збудником SARS-CoV-2, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемією, взяв свій старт у Китаї та досі шириться світом.

Поява COVID-19 поставила перед фахівцями охорони здоров’я завдання, пов’язані зі швидкою діагностикою і наданням медичної допомоги хворим. У даний час відомості про епідеміологію, клінічні особливості, профілактику і лікування цього захворювання обмежені. Відповідно, відсутні й лікарські засоби, ефективність яких була б доведена при даному захворюванні. Так, глобальна медична та фармацевтична спільнота докладають усіх зусиль для пошуку найбільш ефективного та швидкого вирішення даної проблеми та, окрім пошуку нових препаратів, досліджують застосування вже існуючих задля боротьби з COVID-19. Однак в гонитві за терапією від COVID-19 не слід забувати й про звичні для нас ГРЗ та грип, які також потребують обережності й своєчасного лікування.

АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ — противірусний препарат для системного застосування, що містить діючу речовину — уміфеновіру гідрохлорид. АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ є єдиним лікарським засобом на фармацевтичному ринку України, що містить 200 мг уміфеновіру гідрохлориду в якості разової дози.

Як ми вже зазначали раніше, наразі у світі не існує лікарських засобів, що мають доведену клінічну ефективність щодо збудника COVID-19. Проте активно проводяться глобальні клінічні дослідження ефективності уміфеновіру у пацієнтів з COVID-19. Національна комісія охорони здоров’я Китайської Народної Республіки вже включила уміфеновір до останньої версії (6-те видання) Посібника щодо профілактики, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом, на період пандемії COVID-19. Адже уміфеновір виявляє активність проти чисельних РНК- і ДНК-вірусів, а до РНК-вірусів, зокрема, належать коронавіруси, включаючи високопатогенний SARS-CoV.

В Україні Обласна клінічна інфекційна лікарня Харкова вже працює за Локальним протоколом надання медичної допомоги хворим на COVID-19, розробленим на основі Регіонального протоколу надання медичної допомоги хворим на COVID-19 Громадської організації "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів", до якого увійшли рекомендації щодо застосування уміфеновіру гідрохлориду (200 мг).

Що важливо, АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ належить до малотоксичних препаратів, не спричиняє негативного впливу на організм людини при застосуванні в рекомендованих дозах. Також цей лікарський засіб швидко всмоктується у травному тракті.

Одними із найбільш важливих критеріїв активного застосування будь-якого лікарського препарату в популяції є не тільки його профілактична й терапевтична ефективність, але й безпека. Згідно з даними досліджень, уміфеновір (АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ) зумовлює мінімальну кількість побічних ефектів, що підвищує прихильність пацієнтів до лікування і дає лікарям можливість для широкого призначення препарату (Нісевіч Л.Л. та співавт., 2015).

Особливу увагу варто звернути на те, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я" є вітчизняним виробником лікарських засобів, який на даний момент на 12 виробничих лініях має сертифікацію відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP). Складські приміщення відповідають вимогам стандартів GDP (належна дистриб’юторська практика) і GSP (належна практика зберігання). Впроваджена і постійно вдосконалюється на підприємстві фармацевтична система якості відповідно до нормативних вимог і світових стандартів. Компанія сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9001:2015 і ISO 14001:2015. Виробництво розташоване у крупному обласному центрі — місті Харкові — зі сприятливими ресурсами для ведення безперебійної постачальницької діяльності.

АРБІВІР-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ — не залишайте вірусам жодних шансів!

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