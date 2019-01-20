Аренда жилья для нардепов: сколько государство за это платит

В 2018 году компенсацию за аренду жилья получили 172 народных депутата

Верховная Рада. Фото: AFP

Аренда жилья для нардепов: сколько государство за это платит Анастасия Ищенко //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/328/0fe/5c43280fe9a02.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/328/0fe/5c43280fe9a02.jpg 2019-01-20T07:37:00+02:00 Украина В 2018 году компенсацию за аренду жилья получили 172 народных депутата

Народные депутаты Украины ежемесячно получают компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве. Сайт "Сегодня" решил подсчитать, сколько денег из госбюджета получают депутаты на проживание.

На компенсацию расходов на жилье из госбюджета потратили 40,6 млн грн

Нардепы в Украине получают ежемесячную компенсацию за траты на жилье. Верховная Рада постоянно публикует отчеты о том, кому и сколько же денег было выделено на аренду недвижимости из государственного бюджета. В документах можно увидеть, что число нардепов, которые получают компенсацию в 2018 году варьировалось от 165 до 174. Меньше всего народных избранников получили компенсацию в декабре 2018 г. – всего 165 человек, а больше всего в январе – 174. В среднем, их количество составляет 172 человека, т.е. почти 41% народных избранников получают компенсации.

Сумма компенсации тоже меняется. Так, выплаты нардепам чередовались по месяцам - например, в апреле все получили по 19 500 грн, а уже в мае – 20 150 грн, такая традиция сохранилась и до конца 2018 г. В среднем, ежемесячно им начисляют по 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев"; получается, что за один день им платят по 650 грн.

Таким образом, общая сумма компенсаций за 2018 г. составила 40,6 млн грн, тогда как еще в 2017 г. она была около 32 млн грн.

Напомним, что согласно госбюджету страны, на 2018 г., всего на расходы Верховной Рады было выделено 1,72 млрд грн. Наибольшие статьи расходов был запланированы на законодательную деятельность – 897,1 млн грн и на обеспечение функционирования парламента – 771 млн грн.

Тем не менее, выплаты компенсаций нардепам составляют немалую часть расходов, особенно, если сравнивать с другими направлениями. Например, в 2018 г. на мероприятия по реабилитации детей больных на церебральный паралич было выделено 14 млн грн., на государственные премии, стипендии и гранты в области образования, науки и техники – 30 млн грн.

Компенсацию получают и те, у кого есть жилье в столице

Нардепы ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата". Там прописано, что народному депутату на аренду жилья или съем гостиничного номера на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его проживания, ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой Верховной Рады Украины для компенсации стоимости аренды.

Закон предусматривает, что право получать компенсацию есть только у тех депутатов, которые не обеспечены жильем в Киеве, а сами они зарегистрированы на расстоянии больше 30 км от границ столицы.

Несмотря на то, что нардепы уходят на длительные каникулы, ежемесячные компенсации аренды жилья им все равно начисляются. Так, например, в середине июля вся Верховная Рада ушла на каникулы, а к работе народные избранники вернулись только 3 сентября. Но компенсации за август и половину июля они все равно получили, согласно законодательным нормам.

Другой вопрос в том, что из 172 депутатов, получающих компенсации, у нескольких десятков народных избранников все же есть жилье в столице, что можно увидеть из деклараций. Помимо наличия жилья, есть и нардепы с официально задекларированными миллионами, которые, однако, также получают компенсацию.

"Мы проанализировали более 170 деклараций тех депутатов, которые получили компенсацию на жилье в Киеве в прошлом году (2017 г. – Ред.). Как оказалось, два десятка депутатов из разных фракций указали о своем/членов семьи праве собственности на квартиру или дом в столице, и при этом получили компенсацию на жилье. Если бы народные избранники проживали в собственных столичных домах, государственный бюджет Украины мог сэкономить минимум 4,4 млн грн в год.", – сказано в исследованиях Центра демократии и верховенства права.

Вопрос о том, чтобы урегулировать этот процесс и не тратить деньги из госбюджета попусту, поднимался уже не единожды. Так, предлагалось ужесточить нормы закона, согласно которым нардепы больше не смогли бы брать бюджетные деньги, при этом имея собственное жилье. Хотя такая норма и сейчас есть в законодательстве, но никакого контроля за этим не проводится.

Напомним, 18 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл девятую сессию парламента. Десятая сессия Верховной Рады восьмого созыва, стартует 5 февраля.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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