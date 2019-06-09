Арест украинцев в Бангладеш: у Зеленского решили вмешаться

Для помощи попавшим в беду гражданам отправят консульскую группу, которая окажет им необходимую помощь

Фото: thedailystar.net.

В Бангладеш, где ранее была арестована группа из шести украинских граждан, для решения этого вопроса отправится консульская группа во главе с первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии Александром Громовым.

Такое решение было принято на встрече замглавы администрации президента Украины Кирилла Тимошенко с родственниками задержанных украинцев, которая состоялась 9 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации президента, консульская группа должна будет на месте детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Напомним, что 29 мая шестеро приятелей из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. В последний раз на контакт с родными они выходили 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

После многочисленных обращений в МИД Украины и консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как стало известно, что полиция Бангладеша инкриминирует украинцам ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление правоохранительным органам во время задержания.

Напомним, ранее в этом году правоохранительные органы Польши арестовали украинских граждан на подпольной табачной фабрике – они штамповали сигареты на незаконном предприятии в Мазовецком воеводстве.

Кроме того, прошлым летом в Италии арестовали двух украинцев за незаконную переправку мигрантов - они пытались доставить из Турции 44 афганских мигрантов на парусном судне.

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