Аресты в Нацбанке и регулирование соцсетей: главные события недели

Фото: Reuters/Soe Zeya Tun

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О чем говорил президент Зеленский с послами "Большой Семерки" и что нужно знать о задержании в Польше украинского ветерана – читайте ТОП-5 главных новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский встретился с послами G7: о чем говорили

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7. – Ред.). Во встрече также приняли участие руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители – Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква. Собеседники обсудили ход реформ в Украине.

Фото: president.gov.ua

Особое внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коррупцией. Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности – над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярны, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

Также во время встречи шла речь об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Супермаркеты без пакетов: как бизнес в Украине готовится к запрету полиэтилена

12 ноября нардепы в первом чтении поддержали законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

Как известно, пакеты наносят огромный вред экологии: время использования обычного полиэтиленового пакета, который все мы привыкли брать в маркетах, в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет.

В Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год. Пакеты используют прежде всего потому, что это удобно. Но уже сейчас существует масса альтернативных вариантов — бумажные пакеты, тканевые сумки и т.д. Сайт "Сегодня" пообщался с представителями продуктовых сетей магазинов и узнал, что они предложат своим клиентам взамен "запрещенки".

В сети супермаркетов "Велика кишеня" отмечают, что поддерживают такую законодательную инициативу и внедряют мероприятия, направленные на минимизацию влияния их деятельности на окружающую среду.

"В частности, инициирован вопрос замены полиэтиленовых пакетов на бумажные/тканевые, а пластиковую тару на тару покупателя", — рассказали представители сети в комментарии сайту "Сегодня".

В корпорации "АТБ" отмечают, что с апреля 2019 года, компания "АТБ-Маркет" перешла на реализацию пакетов с биоразлагающей добавкой в магазинах своей торговой сети.

"Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов. Сегодня все 1036 магазинов "АТБ" по всей Украине реализовывают только зеленые биоразлагаемые пакеты", — поясняют в компании.

А директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что уменьшение отходов пластика на 80% к 2020 году — одна из ключевых стратегических задач METRO AG, которая обязательна к исполнению в каждой стране, где есть их компании, включая Украину.

"Мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении: в торговых центрах METRO в отделах весовой продукции (фрукты, овощи) мы разместили информацию для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых пакетов, например, предложили им клеить стикеры с весом и ценой прямо на продукты в том случае, когда это возможно. Кроме этого, покупателям предлагается альтернатива пакетам-майка – многоразовые сумки", — поясняет Олеся Оленицкая.

Арест украинского ветерана в Польше: что нужно знать о задержании и возвращении Мазура

В Польше на пограничном пункте "Дорогуск" был задержан сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека и ветеран АТО Игорь Мазур с позывным "Тополь". Задержание случилось 9 ноября по запросу Российской Федерации, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, к украинцу не пускали консула и не предоставляли адвоката.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", – говорилось в сообщении Денисовой в Facebook.

Она призвала МИД содействовать немедленному освобождению Мазура, который является общественным активистом и участником российско-украинской войны на Донбассе. Впрочем, как сообщила Денисова позже, консула к нему все-таки пропустили. Она отметила, что держит ситуацию на личном контроле.

О задержании Мазура также написал волонтер Роман Синицын. По его словам, "Тополь" воевал против россиян под Сухуми и в Чечне, а затем уже на Донбассе.

В тот же день, когда Мазур был задержан, стала известна официальная реакция польской стороны. Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская уверяет, что задержание Игоря Мазура является "техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.Об этом вице-спикер написала на своей странице в соцсети.

Сам Мазур заявил на пресс-конференции в Люблине 10 ноября, что, по его мнению, Интерпол сдался под давлением России и включил в свою базу розыска фигурантов уголовного дела, открытого в РФ.

"Я не думаю, что кто-то меня сдал. Скорее всего, последние несколько месяцев Россия начала активно работать на международном уровне, и, к сожалению, как Дания сдалась и позволила строить "Северный поток – 2", так же где-то Интерпол сдался и решил включить нас в этот "черный список", – подчеркнул он.

Кроме того, Мазур добавил, что в Интерполе "согласились с тем, что российский суд, который может меня судить или кого-то из ребят, не может справедливо судить".

Между тем, ветеран особенно подчеркнул, что не принимал участия в боевых действиях на территории Чечни, в чем его обвиняет Россия.

"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ". Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. По тому делу, что и я, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще где-то пятеро парней. По нему же проходил и Николай Карпюк, и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского "правосудия", – отметил Мазур.

В МВД согласны с тем, что задержание Мазура через базу Интерпола могло стать спецоперацией России.Об этом написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, на Мазура в базе Интерпола была выставлена не красная карточка, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении человеком границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативной ориентировки о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Он считает, есть признаки злоупотребления Россией Уставом Интерпола.

Но все закончилось хорошо, и 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.

"В особо крупных размерах": что нужно знать о задержании экс-замглавы НБУ

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, ПАТ "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с бенефициарами "ВиЭйБи Банка". Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения", – отмечается в сообщении.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информация о том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Регулирование соцсетей и СМИ: "слуги народа" разрабатывают новый закон

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде разрабатывает законопроект о медиа, предусматривающий регулирование соцсетей и СМИ. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, презентуя концепцию проекта на заседании комитета.

"Мы также хотели бы дать ответ на вопрос, как их (соцсети. – Ред.) регулировать", – рассказал он.

Говоря о платформах общего доступа, Ткаченко отметил, что если они получают прибыль на украинской территории, то "должны платить здесь налоги".

Законопроект также предлагает объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию и запретить россиянам владеть украинскими СМИ

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