Аргументы и обменная база: что дает Украине задержание российского танкера NEYMA

Эксперты дали оценку инциденту в порту Измаила

Фото из открытых источников.

Задержание украинскими силовиками российского танкера NEYMA не помешает возвращению украинских моряков, захваченных 25 ноября 2018 года, а, наоборот, может ускорить переговорный процесс. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Этот танкер использовался в спецоперации против украинских моряков. И, я думаю, его содержание полностью аргументированное, мотивированное и свидетельствует о качественной работе украинских спецслужб. Реакция России, естественно, будет бурной, эмоциональной, хамской. Но у россиян есть наши люди, наши корабли. И это может ускорить ситуацию с обменом. Это дает определенные дополнительные аргументы Украины в переговорах с Россией", – говорит Яременко.

А вот директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что таким образом Россия играет с Украиной в поддавки. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

"Россия таким образом пытается сохранить лицо. То есть поменяться с Украиной. У них есть наши моряки, буксир и два малых бронированных катера. Они заводят танкер с экипажем, который тогда в Керченском проливе и дают его задержать. И создают для Украины обменный фонд. Играют с нами в поддавки", – объясняет Магда.

Напомним, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру 8895528, согласно международной информационной системы EQUASIS, индентифицировали как танкер NEYMA. Последний россияне использовали для перекрытия Керченского пролива и захвата украинских моряков. СБУ опубликовали видео задержания танкера.

Тем временем в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

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