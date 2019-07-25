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Аргументы и обменная база: что дает Украине задержание российского танкера NEYMA

25 июля, 16:55

Эксперты дали оценку инциденту в порту Измаила

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Задержание украинскими силовиками российского танкера NEYMA не помешает возвращению украинских моряков, захваченных 25 ноября 2018 года, а, наоборот, может ускорить переговорный процесс. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Этот танкер использовался в спецоперации против украинских моряков. И, я думаю, его содержание полностью аргументированное, мотивированное и свидетельствует о качественной работе украинских спецслужб. Реакция России, естественно, будет бурной, эмоциональной, хамской. Но у россиян есть наши люди, наши корабли. И это может ускорить ситуацию с обменом. Это дает определенные дополнительные аргументы Украины в переговорах с Россией", – говорит Яременко.

А вот директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что таким образом Россия играет с Украиной в поддавки. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

"Россия таким образом пытается сохранить лицо. То есть поменяться с Украиной. У них есть наши моряки, буксир и два малых бронированных катера. Они заводят танкер с экипажем, который тогда в Керченском проливе и дают его задержать. И создают для Украины обменный фонд. Играют с нами в поддавки", – объясняет Магда.

Напомним, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру 8895528, согласно международной информационной системы EQUASIS, индентифицировали как танкер NEYMA. Последний россияне использовали для перекрытия Керченского пролива и захвата украинских моряков. СБУ опубликовали видео задержания танкера.

Тем временем в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

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Тег СБУ, порт, моряки, танкер, Измаил, задержание, Керченский пролив, яременко, военная прокуратура, Магда, Азовский кризис, NEYMA

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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