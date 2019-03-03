Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания

Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе

Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info.

Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg 2019-03-03T18:26:00+02:00 Украина Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), о чем сообщило Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

Активисты опубликовали первое видео после освобождения владыки из "Центрального районного отдела полиции" Симфероля:

Как сообщил на своей странице его адвокат Эмиль Курбединов, священнослужителя Православной церкви Украины сняли с автобуса, на котором он собирался добраться до Ростова-на-Дону, чтобы исповедовать и причастить украинского политзаключенного Павла Гриба.

Оккупанты предъявили архиепископу обвинения в "краже церковного имущества", которое по описанию совпадало с вещами в его сумке, после чего доставили его в "Киевский районный отдел полиции" Симферополя.

Позже ему предъявили новые нелепые обвинения – якобы Климент бранился на рынке перед автовокзалом. В связи с чем ему начали оформлять обвинения в мелком хулиганстве.

Кроме того, после этого в отдел вызвали силовиков, которые сняли архиепископа с автобуса, чтобы свериться с их рапортами.

Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова уже назвала настоящей причиной задержания его запланированную поездку в Россию.

"Вероятно, оккупационная полиция хочет выписать Клименту административный арест, чтобы он не смог выехать в Ростов-на-Дону к Грибу", – пишет омбудсмен у себя в Facebook.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.

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