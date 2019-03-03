Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания
Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе
Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), о чем сообщило Facebook-сообщество "Крымская солидарность".
Активисты опубликовали первое видео после освобождения владыки из "Центрального районного отдела полиции" Симфероля:
Как сообщил на своей странице его адвокат Эмиль Курбединов, священнослужителя Православной церкви Украины сняли с автобуса, на котором он собирался добраться до Ростова-на-Дону, чтобы исповедовать и причастить украинского политзаключенного Павла Гриба.
Оккупанты предъявили архиепископу обвинения в "краже церковного имущества", которое по описанию совпадало с вещами в его сумке, после чего доставили его в "Киевский районный отдел полиции" Симферополя.
Позже ему предъявили новые нелепые обвинения – якобы Климент бранился на рынке перед автовокзалом. В связи с чем ему начали оформлять обвинения в мелком хулиганстве.
Кроме того, после этого в отдел вызвали силовиков, которые сняли архиепископа с автобуса, чтобы свериться с их рапортами.
Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова уже назвала настоящей причиной задержания его запланированную поездку в Россию.
"Вероятно, оккупационная полиция хочет выписать Клименту административный арест, чтобы он не смог выехать в Ростов-на-Дону к Грибу", – пишет омбудсмен у себя в Facebook.
Напомним, что ранее Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.
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