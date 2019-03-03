Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания

Сегодня, 18:26

Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе

Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info
Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info.
Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg Украина Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), о чем сообщило Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

Активисты опубликовали первое видео после освобождения владыки из "Центрального районного отдела полиции" Симфероля:

Как сообщил на своей странице его адвокат Эмиль Курбединов, священнослужителя Православной церкви Украины сняли с автобуса, на котором он собирался добраться до Ростова-на-Дону, чтобы исповедовать и причастить украинского политзаключенного Павла Гриба. 

Оккупанты предъявили архиепископу обвинения в "краже церковного имущества", которое по описанию совпадало с вещами в его сумке, после чего доставили его в "Киевский районный отдел полиции" Симферополя.

Позже ему предъявили новые нелепые обвинения – якобы Климент бранился на рынке перед автовокзалом. В связи с чем ему начали оформлять обвинения в мелком хулиганстве.

Кроме того, после этого в отдел вызвали силовиков, которые сняли архиепископа с автобуса, чтобы свериться с их рапортами.

Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова уже назвала настоящей причиной задержания его запланированную поездку в Россию.

"Вероятно, оккупационная полиция хочет выписать Клименту административный арест, чтобы он не смог выехать в Ростов-на-Дону к Грибу", – пишет омбудсмен у себя в Facebook.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег религия, задержание, архиепископ, агрессия России, Климент, ПЦУ, Православная церковь Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание священнослужителя ПЦУ в Крыму: появилась реакция МИД Украины

Сегодня, 18:03

Украинские власти обещают обратить внимание ООН, Совета Европы и ОБСЕ на действия оккупантов

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

3 февраля, 13:20

Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству

ПЦУ впервые собралась на Священный Синод

5 февраля, 20:53

Первое заседание состоялось в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской

Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне

8 февраля, 19:24

Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила

В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви – ПЦУ

9 февраля, 00:52

Архиепископ заявил, что единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение

Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине

31 января, 16:25

Путин пообещал защитить православных в Украине

В электричке под Киевом военный расстрелял из нагана дебоширов

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

“Ты не актриса на сцене”: Камилла объявила бойкот Меган Маркл

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Сегодня, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку