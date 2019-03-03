Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

Москалькова сообщила Денисовой об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента

Фото: twitter.com/nikolai_polozov.

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c40/fb1/5c7c40fb1111b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c40/fb1/5c7c40fb1111b.jpg 2019-03-03T23:09:01+02:00 Украина Москалькова сообщила Денисовой об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента

Российские силовики в оккупированном Крыму отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента без составления протокола.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал адвокат.

Незадолго до этого уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что российская коллега Татьяна Москалькова сообщила ей об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента.

"Только что мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не обнаружено никаких нарушений. Поэтому в 20.00 по Киевскому времени его должны отпустить", – писала она.

Позже Денисова добавила, что Климента отпустили из Киевского районного отделения полиции Симферополя.

"Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба", - написала омбудсмен.

Как сообщалось, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща).

А тем временем, в Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

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