Армия со смыслом: что означает новая символика ВСУ

Последние годы в нашей армии сложилась хорошая традиция — во время парада в День Независимости показывать украинцам не только новую технику и слаженный проход "коробок" по Крещатику, но и вводить в армейский обиход непривычные, а то и спорные на первый взгляд нововведения, которые долгое время служат предметом для дискуссий в обществе. В Минобороны отмечают, что основная цель — отойти от армейских традиций Советского Союза и возродить собственные исторические и боевые традиции. "Сегодня" разобралась, какие новые смыслы появляются в привычных армейских явлениях и для чего их меняют.

Без "здравия", но со "славой"

Мощный резонанс в обществе, а особенно в соцсетях, вызвало решение заменить привычное уставное приветствие "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине!". В качестве ответа — "Героям слава!". Общество утонуло в жарких спорах, после же проведения парада они и вовсе достигли апогея. Противники инициативы напирали на что, что "Слава Украине" — "бандеровский лозунг" и "страна все ближе к Третьему Рейху". Некоторые даже вспоминали пресловутую "визитку Яроша" и предлагали выдавать ее всем военнослужащим. Однако, если немного углубиться в историю, то правда выглядит несколько иначе.

Как свидетельствуют исторические документы, история "Славы..." уходит корнями в начало XX века, в период становления Украинской Народной Республики. Так, в своих воспоминаниях командир 1-го конного полка Петр Дьяченко пишет, что во времена УНР приветствие "Слава Україні! — Козакам слава!" было широко распространено среди "черных запорожцев" (элитная кавалерия УНР). В 1918—1922 годах в хрониках зафиксированы разные вариации как: "Україні слава!", "Навіки слава!", "Віра! Слава!". И только в 1941 году Организация украинских националистов постановила считать "Слава Україні! — Героям слава!" как официальное приветствие.

Примечательно, что как раз в военной среде новинка не вызвала особых споров — там только рады такому положению вещей.

"У нас в батальоне такое приветствие было, как говорится, еще до того, как стало мейнстримом. Так заканчивалось каждое построение — весьма поднимало боевой дух, — говорит газете "Сегодня" боец запаса Виталий Лазебник. — Поэтому бойцам даже не придется переучиваться".

Военные с этим согласны.

"Стратегия безопасности государства — в том, что мы уходим от советского и переходим на украинское. И это должно быть сопряжено с украинской историей. "Иваны-непомнящие" не построят перспективного, современного государства, а ведь "Здравия желаю" происходит еще из царских времен. На текущий момент это для нас принципиально важно. Для государственности. Мы боремся за то, чтобы удержать, вернуть свой суверенитет, свою государственность, и путем реформ обеспечить ему своевременное развитие", — считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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Вместо шашки — "шабля"

Еще одно нововведение прошло малозамеченным — на параде не всем удалось рассмотреть, что впервые ВСУ отказались вооружать почетный караул шашками и экипировали бойцов казацкими саблями. Историк Алексей Руденко из рабочей группы при Минобороны объясняет смысл новшества.

"До сих пор в ВСУ и других военных формированиях на вооружении у офицеров почетных караулов и ассистентов знаменосцев... шашка советская офицерская образца 1940 года. Еще раз — советская, 1940 года. Шашка..."

Возмущение историка вполне объяснимо — шашка как холодное оружие исторически чужда украинским бойцам. Она была взята на вооружение царской Россией в XIX веке и пришла в армию с Кавказа. А ведь запорожские казаки во все времена пользовались именно саблями. Алексей Руденко добавляет, что

"артефакты (сабли), найденные на местах битв, свидетельствуют о важной роли этого типа холодного оружия в казацкой боевой традиции".

Сабля. Призвана заменить в армии шашку — холодное церемониальное оружие времен СССР

Имена и символы

В этом году некоторые боевые подразделения получили и новые имена. "Холодный Яр", "Запорожская Сечь", "князя Святослава Храброго" — сложно не согласиться, что это звучит куда более интересно, чем сухие числа и безликие аббревиатуры частей. Тем более что все наименования взяты не с потолка, а тоже связывают конкретную бригаду или полк с воинскими украинскими традициями.

"Воспитательно-иде­оло­ги­ческая работа в этом направлении важна. И очень серьезно влияет на дух воина, это было во все времена", — говорит Игорь Романенко.

Капитан запаса Максим Злобин согласен со старшим офицером, но и отмечает важность новой символики и айдентики.

"Я уволился в запас 18 лет назад. Но сейчас, если бы мог, вернулся бы на службу, — говорит Максим. — Мы с бывшими сослуживцами часто обсуждаем нововведения и понимаем, что армия наконец приобретает свое лицо, традиции. Это все повышает и престиж армии как института. Когда боец четко знает, ради кого и чего он служит, а не во имя "дружбы народов", как вдалбливали нам при совке, так что за безопасность страны можно не беспокоиться".

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Что означают новые почетные имена боевых подразделений

3-й полк спецназначения отныне получил почетную приставку "имени Святослава Храброго" — в честь киевского князя, одного из самых выдающихся полководцев Киевской Руси. Его боевой клич "Иду на вы" — официальный девиз Сил спецназначения.

15-й бригаде транспортной авиации присвоили имя выдающегося авиаконструктора, Олега Антонова, который свои лучшие самолеты сконструировал, работая в Украине.

Имя князя Константина Острожского — победителя московской армии под Оршей в 1514 году — присвоено 30-й ОМБ. У нее в активе бои за Саур-Могилу, Лутугино, Рубежное и Светлодарскую дугу, а также знаменитая операция "Рейд".

За освобождение Мариуполя в 2014 году 56-й отдельной мотопехотной бригаде присвоено наименование "Мариупольская".

Имя последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского теперь носит 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка Нацгвардии. Калнышевский вошел в историю как символ несломленного духа — он 27 лет провел в одиночном каземате на Соловках (Российская империя) и умер в неволе в возрасте 112 лет.

93-я отдельная механизированная Харьковская бригада теперь называется "Холодный Яр" — в честь исторической местности на Черкасчине, которая играла важную роль в национально-освободительных движениях Украины на протяжении многих столетий.

55-я отдельная артиллерийская бригада получила звучное наименование "Запорожская Сечь" — как продолжательница боевых традиций гармашей Войска Запорожского Низового. Казацкая артиллерия наравне с пехотой считалась одной из сильнейших в Европе.