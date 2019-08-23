Армия Украины получит новые реактивные системы: что известно о БМ-21УМ "Берест"

"Шепетовский ремонтный завод", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", разработал за счет счет проект реактивной системы залпового огня БМ-21УМ "Берест".

Проект представляет собой глубоко модернизированный комплекс БМ-21 "Град", который на данный момент уже морально и физически устарел и который "Берест" может заменить.

Отличительная черта новой разработки – это то, что все комплектующие в ней заменены на украинские, за счет чего была снижена цена изделия и исключена импортозависимость, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Заменив узлы агрегатов, украинские разработчики добились оптимизации производства, повышения технических характеристик и улучшения боевых качеств комплекса, а, установив дополнительные 10 пусковых труб, увеличили его мобильность и мощность.

Кроме того, базовое шасси устаревшего "Урал" было заменено на КрАЗ-5401НЕ. К тому же, были добавлены некоторые новые приборы, которые позволят экипажу готовиться к стрельбе и вести огонь, не покидая кабины.

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Вдобавок к пульту управления, пусковой установке, навигационной системе и средствам связи планируется также установить в кабину бортовой компьютер, который позволит в онлайн-режиме принимать координаты и разведданные для поражения целей.

Недавно "Берест" успешно прошел ходовые испытания, после чего было решено заменить его шины на более мощные, что увеличит проходимость авто на местности.

Сейчас "Берест" готовят к октябрьской выставке "Оружие и безопасность", которая состоится в Киеве.

Напомним, в январе СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год. О том, какие важные разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения предполагалось завершить в этом году, вы можете узнать на нашем сайте.

Мы также писали, что не так давно в Днепропетровской области прошли очередные испытания крылатой ракеты "Нептун". На запуске присутствовал министр обороны Степан Полторак.

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