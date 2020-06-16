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"Армия" в 10 тысяч ботов: СБУ накрыла сеть российских "ботоферм" в Украине

16 июня, 15:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из России. Ранее СБУ пресекла деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Раскрытая в этот раз сеть позволяла генерировать фейки с помощью 10 тысяч ботов.

"Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением", - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

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"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

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Всего в рамках уголовных производств одновременно прошли обыски по 12 адресам, где было расположено оборудования.

"Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов. Продолжается досудебное следствие", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила "ботоферму" которая действовала в нескольких регионах страны. Через аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывчатку. Регистрацию в соцсетях осуществляли через российские онлайн-сервисы. Часть оборудования использовалась для телефонного трафика "операторов связи", которые действуют в террористических "ДНР" и в "ЛНР".

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Россия СБУ фейки

Источник: Сегодня

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