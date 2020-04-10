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Арсений Яценюк: Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство

10 апреля, 16:03

Юрий Божко

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина обеспокоена, как выжить физически и экономически

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности отметил, что необходимо безотлагательно вносить в парламент законопроект по регулированию банковской деятельности и голосовать. Ибо все дискуссии закончатся тем, что Украина объявит дефолт.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас весь мир и Украина "обеспокоены двумя вещами: как выжить физически и как выжить экономически": "Вся Украина этим обеспокоена, а украинский парламент вообще, кажется, об этом не думает. Я удивлен, почему в пятницу не состоялось заседание парламента. Я удивлен, почему в понедельник на прогнозируемое заседание парламента не вносится один из ключевых законов для подписания программы с Международным валютным фондом – по регулированию банковской деятельности. У меня нет никакого объяснения, кроме одного".

"Или президент спасает страну, или президент спасает монобольшинство, которое уже рассыпалось. Если президент определится, что надо спасать страну, то необходимо безотлагательно вносить законопроект и голосовать. Потому что дискуссии закончатся тем, что Украина объявит банкротство, а точнее дефолт", – подчеркнул он.

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"Надеюсь, что президент возьмет на себя сейчас всю инициативу, и появится 226 голосов для принятия необходимого пакета законов", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк уже подчеркивал, что для принятия важных решений именно сегодня парламенту нужен "турборежим" и единство в работе.

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Тема второй онлайн дискуссии: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?"

Участие в дискуссии приняли:

  • Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;
  • Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group;
  • Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;
  • Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

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Источник: Сегодня

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