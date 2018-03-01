Арсений Яценюк: Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом

Сегодня, 16:08

Мир получит основания для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму

Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Кабмина
Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Кабмина

"Мы не должны дать ни малейшего шанса оккупанту усыпить международное внимание", – подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 1 марта, после того, как парламент принял инициированное "Народным фронтом" обращение к международному сообществу по недопущению и непризнание так называемых "выборов" президента РФ в Крыму.

В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании "выборов" в Госдуму.

"Нарушение прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должны стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Мы должны также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и Севастополе (№7546). За нее проголосовали 255 народных депутатов.
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