Арсений Яценюк пожелал Юлии Тимошенко скорейшего выздоровления

Экс-премьер-министр пожелал здоровья не только политику и ее семье, но еще и всем украинцам

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк пожелал скорейшего выздоровления лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19. Об этом политик написал 25 августа в своем официальном Telegram-канале.

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"Узнал, что Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии в связи с заболеванием COVID-19. Желаю Юлии Владимировне скорейшего выздоровления", – написал экс-премьер-министр.

Он также пожелал здоровья семье Юлии Тимошенко.

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"Здоровье всем украинцам. Берегите себя!" – добавил напоследок Арсений Яценюк.

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Напомним, что состояние Юлии Тимошенко остается тяжелым, со вчерашнего дня она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее температура не опускается ниже 39. Вместе с политиком коронавирусом заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

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