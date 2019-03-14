Арсений Яценюк: Украинские добровольцы изменили историю

Каждый из добровольцев сделал достойный поступок, говорит лидер "Народного фронта"

Украинский военный ведет огонь по противнику. Фото: AFP

Арсений Яценюк: Украинские добровольцы изменили историю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg 2019-03-14T09:54:00+02:00 Украина Каждый из добровольцев сделал достойный поступок, говорит лидер «Народного фронта»

14 марта в Украине отмечают День добровольцев, которые спасли нашу государственность.

"Сегодня чествуем наших соотечественников, изменивших историю. Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Весь мир увидел, что Украина будет драться за свою свободу до победы", – написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Пять лет назад Кремль хотел поставить украинцев на колени и уничтожить нашу государственность. Сначала через своих марионеток враг обескровил нашу экономику и разрушил украинскую армию. Расстрелы на Майдане стали началом войны. Дальше была оккупация Крыма и вторжение на Донбасс", – подчеркнул он .

Но украинская нация не испугалась, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Их несгибаемая воля остановила агрессора. Весь мир увидел, что Украина – есть. Она будет сражаться за свою свободу до победы".

"Каждый из добровольцев сделал достойный поступок. Каждый из них ответил оккупантам за весь украинский народ. Украинцы всегда будут помнить и уважать своих Героев", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, президент Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе и напомнил, как первые добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска.

А спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Днем добровольца и напомнил, что из бойцов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии.

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